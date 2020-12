Nepreslišano: Peter Svetina, varuh človekovih pravic

Kot varuh človekovih pravic najostreje obsojam nedavne dogodke, ko so anonimni posamezniki nekatere vidne predstavnike zdravstvene stroke v boju z epidemijo covida-19 ožigosali za morilce slovenskega naroda. Z zaskrbljenostjo ugotavljam, da se je v času omejitvenih ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni razmahnila tudi epidemija nestrpnosti in sovražnosti. Vse več je verbalnih napadov, podpihovanj, ustrahovanj, pa tudi neposrednih groženj s smrtjo, ki so uperjene ne le v predstavnike stoke, politike ali medijev, ampak tudi v posameznice in posameznike z drugačnim političnim ali svetonazorskim pogledom. Z razmahom sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in široko uporabo družbenih omrežij, argumentirano kritiko in spoštljivo oziroma dostojno komunikacijo vse bolj zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč. To je nesprejemljivo in kot družba v takšen diskurz ne smemo privoliti in se nanj nikdar navaditi.