Po Lenzerheideju je Davos postal drugo švicarsko prizorišče, na katerem je Anamarija Lampič stopila na stopničke zmagovalnega odra. V nasprotju z uspehom pred letom dni, ko je bila prva, pa je morala tokrat premoč v sprinterski preizkušnji priznati Rosie Brennan. Američanka je z zmago vpisala uspeh kariere, dosežek pa nato ponovila še na današnjem teku na deset kilometrov v prosti tehniki in prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Pričakovanja glavnega trenerja slovenske ekipe Nejca Brodarja so bila sicer pred sprintersko tekmo upravičeno visoka. Konkurenca v Davosu je bila namreč močno okrnjena, saj so zaradi bojazni, da bi se s koronavirusom okužili njihovi tekmovalci, nastope odpovedale švedska, norveška in finska reprezentanca. »Mislim, da je bila tekma še vedno zelo težka, napeta. To je njihov problem, če niso prišli. Tekma je bila, če si tu, si tu, če nisi, nisi,« je odsotnost skandinavskih tekmic pokomentirala Anamarija Lampič, ki je bila ves dan zelo prepričljiva. V kvalifikacijah je bila tretja, v drugem četrtfinalu prva, v prvem polfinalu druga, v finalu pa ji je kljub močnemu finišu za zmago zmanjkalo le nekaj centimetrov. »Zelo sem vesela. Še toliko bolj, ker se nisem počutila najbolje. Zdi se mi, da smo morda malce prepozno prišli na višino, posledično pa sem imela malo težje noge,« je ocenila 25-letnica.

Njen uspeh je dopolnila reprezentančna kolegica Eva Urevc, ki se po letu odsotnosti zaradi poškodbe uspešno vrača v tekaško karavano. Gorenjka je zasedla šesto mesto in izenačila svoj najboljši rezultat na tekmah svetovnega pokala. »Po letu dni premora od tekem je uvrstitev v finale zelo dobra uvrstitev, a ko si enkrat v finalu, si zagotovo želiš priti na stopničke. Vem, kje popraviti napake za naslednjič,« je zatrdila Eva Urevc.

Slovenki bosta imeli novo priložnost za vrhunski dosežek že ta konec tedna v Dresdnu v Nemčiji, saj bosta tudi tamkajšnji preizkušnji potekali brez udeležbe skandinavskih tekmovalcev.