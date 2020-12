Sorodniki so se najprej sprli, nato pa začeli še fizično obračunavati. Kot je poročala policija, je 26-letni osumljenec v bivalnih prostorih stanovanjske hiše najprej lažje telesno poškodoval 48-letno sorodnico in nato v kletnih prostorih z lesenim ročajem sekire udaril po temenu drugega, 48-letnega udeleženca spora. Napadeni možakar je imel na temenu razpočno rano. Pozneje so ga na kraju zdravniško oskrbeli tamkajšnji reševalci in ga nato odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Po prvih podatkih oškodovanec pri tem ni bil huje telesno poškodovan. Šestindvajsetletnemu storilcu so novogoriški kriminalisti po prijetju odvzeli prostost in ga bodo po zaključku postopka s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe in poskusa uboja privedli ter izročili v nadaljnji postopek dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča v Novi Gorici.