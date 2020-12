Zgodba solkanskega startupa JustFoldMe, v katerem sta združila moči Simon Šinigoj z izkušnjami v digitalnem marketingu in inovator Aljoša Pavšič, se je začela, ko je slednji želel po pošti poslati rabljene otroške rolerje, a ni našel škatle primerne velikosti. Takrat se mu je porodila ideja o prilagodljivih škatlah, v katere je mogoče zapakirati predmete najrazličnejših velikosti in oblik do centimetra natančno. »Menila sva, da bi najin produkt lahko koristil posameznikom, ki se ukvarjajo s podobnimi težavami, pa tudi spletnim trgovinam in vsem tistim, ki želijo izdelke pošiljati cenovno ugodno in varno, saj je karton trden in jih zaščiti pred poškodbami,« pove soustanovitelj in direktor podjetja Simon Šinigoj.

Več kot tisoč velikosti škatel Ekipa je razvila biorazgradljivo, s kvadratki perforirano kartonasto polo unikatne velikosti, iz katere lahko uporabnik izdela škatlo poljubne velikosti. Mobilna aplikacija oziroma interaktivna navodila uporabnikom, ko vnesejo dimenzijo izdelka, ki ga želijo poslati, pomagajo izračunati optimalno velikost in porabo kartona ter jih vodijo pri izrezovanju embalaže. To je še posebno pomembno pri pošiljanju v letalskem prometu, pri katerem pošiljatelj plača tako imenovano volumensko težo, torej dimenzijo škatle in ne teže. »Z našim produktom izdelek zapakirate do centimetra natančno, pri čemer lahko s samo petimi centimetri na obeh straneh paketa pri letalskem pošiljanju privarčujete od 20 do 25 evrov,« poudari Šinigoj in doda, da perforirane pole s pomočjo interaktivnih navodil omogočajo izdelavo več kot tisoč različnih velikosti škatel. Soustanovitelja sta podjetje odprla novembra lani in še v istem letu prodala 15.000 kosov kartona. Začetne korake je mlademu podjetju pomagal narediti Slovenski podjetniški sklad, ki skupaj z Evropsko unijo z razpisi P2 spodbuja razvoj inovativnih produktov. Na demo dnevu sta ustanovitelja s kratko predstavitvijo prepričala komisijo, ki jima je podelila najvišje število točk, zaradi česar sta prejela nepovratno subvencijo v višini 54.000 evrov. Letos se bodo prodajne številke gibale okoli 40.000 kosov, lastnika pa z večjo prepoznavnostjo produkta, ki ga promovirata po digitalnih kanalih, računata na širitev poslovanja na evropskem in ameriškem trgu v prihodnjem letu ter sodelovanje zasebnih vlagateljev, ki že kažejo zanimanje za vlaganje v podjetje.