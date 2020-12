Na vrhuncu obdobja, ki ga preživljamo ločeni od širše družine in prijateljev, so luč sveta ugledale personalizirane in unikatno ilustrirane figurice iz slovenskega lesa uniiiqus, ki nam omogočajo, da babico in dedka stisnemo k sebi, tudi če ne moremo biti z njima. Kreativen projekt domače ženske ekipe je popolno darilo letošnje precej drugačne praznične sezone, saj nam čudovite figurice, izdelane na podlagi fotografije, pomagajo premagovati fizično in čustveno razdaljo. »Uniiiqus sem si zamislila kot analogno, taktilno različico osebne oziroma družinske fotografije in v zadnjih mesecih se je izkazalo, da nikakor niso le lep okras za polico v dnevni sobi, temveč mnogo več,« je povedala Katja Goljevšček, podjetnica in idejna vodja projekta, ki domuje na spletni strani uniiiqus.com.

Med karanteno več časa za ustvarjanje Figurice so začele nastajati spomladi, ko je prvi val korone Katji Goljevšček odnesel del posla in prinesel več časa za ustvarjanje. »Pravzaprav je bila to ideja, ki je v meni tlela že nekaj časa, spomladanska karantena pa je bila predvsem spodbuda, da se lotim nečesa čisto svojega. Zelo rada imam družinske fotografije, vendar je pri fotografijah tako, da so statične, osebe na njih so zamrznjene v trenutku. Razmišljala sem, kako bi ustvarila nekaj podobnega, le da je oprijemljivo, nekaj, kar lahko stisneš k sebi, s čimer se lahko poigraš ali neseš s seboj na službeno pot, v kolonijo ali v bolnišnico,« je razložila sogovornica. Lesene figurice so narejene po osebnih fotografijah, prav tako pa omogočajo, da odnos, komunikacijo z osebami, ki jih upodabljajo, nadaljujemo. »Da so te osebe nekako z nami – tudi takrat, ko niso,« je povedala Goljevščkova in ob tem priznala, da so v njeni družini vsi nori na fotografije. »Imamo kupe albumov, fotografije visijo na stenah in stojijo na policah, kar naprej si jih podarjamo in dobivamo v dar.«

Figurice za »mečkanje« po rokah Lesene figurice uniiiqus so zaradi topline lesa in zaobljenih oblik izjemno prijetne na otip in prav težko se je zadržati, da jih ne bi »mečkal« po rokah. »Les je čudovit, topel, organski material, vsak kos je unikaten. Zato se mi zdi, da uniiiqus dobijo poln pomen prav ustvarjeni iz lesa – da so topli in da ima vsak svoje posebnosti, da je vsak unikaten, kot je vsak človek, ki ga uniiiqus upodablja. Figuricam se lahko v težkih trenutkih osamljenosti tudi zaupamo ali – kot je v smehu omenila sogovornica – se nanje razjezimo in tako razrešimo, kar nas teži. Morda tudi kakšno dolgotrajno družinsko zamero. Uporabimo jih lahko tudi namesto figuric v družabnih igrah, igramo igro vlog ali pa jih, kot je povedala Katja, postavimo na mizo in imamo ob prihajajočih praznikih kljub zapovedani distanci ob sebi vso družino. Hkrati so lahko uniiiqus čudovit spomin na odraščanje otrok, ki se z leti spreminjajo, iz figuric lahko naredimo pravo kronologijo njihovega odraščanja ali pa ustvarimo zbirko naših prednikov, sorodnikov. Tako lahko sčasoma naša zbirka postane prava družinska dediščina, ki ji vsak rod lahko doda nove člane uniiiqus, še posebno pa bi se figuric svojih otrok in vnukov verjetno razveselili starejši sorodniki v domovih za ostarele. »Največ ljudi si zaželi svoje družinske člane – vnuke, starše. Ali pa naročijo vnuke za dedka in babico in dedka in babico za vnuke. Tako se potem vsi družijo. Dosti družin je razseljenih in so bili navajeni, da se vsaj obiskujejo, zdaj pa se ne morejo. Ljudje tudi drug za drugega naročajo družine uniiiqus, recimo prijateljica za prijateljico celotno njeno družino.« Prav tako so uniiiqus super tudi kot vrtčevska skupina, kot skupina prijateljev, kot skupina sodelavcev.