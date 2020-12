Če bo treba, bodo pravljično deželo Gorajte odprli spomladi ali poleti

Pravljična dežela Gorajte v Škofji Loki je že 11 let plod prostovoljnega dela. Čeprav so se tudi letos organizatorji pripravljali na njeno oživitev in odprtje, decembra, kot kaže, ne bo razveseljevala obiskovalcev. A odprli jo bodo, ko bo to dovoljeno, četudi spomladi ali poleti.