Na ljubljanski občini so izpolnili obljubo in poskrbeli za zavarovanje prehoda za pešce v Gerbičevi ulici v križišču z Rezijansko ulico, ki ga med drugimi uporabljajo otroci osnovne šole in vrtca Kolezija. Pobudo za ureditev prehoda je v sodelovanju z vodstvom osnovne šole, vrtca in svetom staršev dal mestni svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha.

Ravnateljica osnovne šole Kolezija Nina Triller nam je že pred časom povedala, da je vprašanje varnih šolskih poti zanje še toliko bolj aktualno, ker se je poleti osnovna šola Bičevje pridružila osnovni šoli Kolezija, zaradi česar bodo morali v prihodnjih letih prerazporediti učence. Zato si bodo s svetom staršev prizadevali, da s pomočjo občine uredijo varne šolske poti med obema lokacijama šole ter do doma otrok, želijo pa tudi, da bi na tem območju uredili boljšo infrastrukturo za kolesarje, morda tudi s polnilnicami za električna kolesa in postajami sistema Bicikelj v bližini obeh lokacij osnovne šole Kolezija.