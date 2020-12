Slovenska ekipa v postavi Domen Prevc, Peter Prevc, Bor Pavlovčič in Anže Lanišek je na današnji ekipni tekmi nastopila v skladu s pričakovanji. Po nekaj zelo dobrih poletih, predvsem Petra Prevca in Anžeta Laniška, si je Slovenija celo priborila četrto mesto. V boj za medalje pa se ni mogla umešati, saj so bile ekipe Poljske, Norveške in Nemčije enostavno predobre.

Za slovensko ekipo se je tekmovanje začelo zelo spodbudno, saj je Domnu Prevcu uspel najdaljši polet v konkurenci ta konec tedna. Poletel je 211 metrov in Slovenija je že po prvi skupini tekmovalcev zasedala četrto mesto. Še bolj je bil s svojim poskusom zadovoljen Domnov starejši brat Peter, ki je zmogel 221 metrov, a napredka po rezultatski ni bilo. Si pa je Slovenija že priborila lepo prednost pred Japonci, ki so bili peti. Pavlovčič je nato storil manjšo napako in je poletel natanko na znamko dvesto metrov. Lanišek je nato poskrbel za najboljšo slovensko daljavo prve serije, z 231 metri je Slovenijo utrdil na četrtem mestu. Po nekoliko krajšem poletu Poljaka Dawida Kubackija se je slovenska četverica poljski ekipi približala na vsega 18,4 točke zaostanka, a resneje bronaste medalje ni mogla ogroziti. Oster boj za zlato medaljo sta bili ekipi Nemčije in Norveške, ki ju je po prvi seriji ločilo zgolj 11,1 točke. V prednosti so bili Nemci, kjer sta z odličnim poletom izstopala svetovni prvak Karl Geiger in nosilec bronaste medalje iz posamičnega tekmovanja Markus Eisenbichler.

Poljska ni dopustila presenečenja

D. Prevc je drugo serijo za slovensko ekipo začel s svojim daleč najboljšim poletom ta konec tedna. Zadovoljstva ni mogel skriti niti trener Robert Hrgota. 226 metrov je za trenutek sprožilo tudi misli na bronasto medaljo, a je še bolj silovito odgovoril prvi Poljak v drugi seriji Piotr Zyla, ki je zmogel 234 metrov in nakazal, da Poljaki bronaste medalje ne bodo izpustili iz rok. »Kot kaže se dobro znajdem pod pritiskom in sem najboljši skok naredil takrat, ko je bilo najbolj potrebno,« je bil s svojim zadnjim poletom zadovoljen D. Prevc. V boju za zlato je veliko napako storil Nemec Constantin Schmid, ki je omogočil Norvežanom, da so prišli v vodstvo. Še en odličen polet Petra Prevca, ki je poletel 218,5 metra je pomenil, da slovenska ekipa četrtega mesta skoraj ni mogla več izgubiti. »Današnji nastop je potrdilo, da se še vedno znam zbrati za tekmo. Čeprav sem si sam naložil kar nekaj bremena, sem zadovoljen, da sta mi uspela dva dobra poleta,« je bil v izteku skakalnice nasmejan najstarejši Prevc. Do novega preobrata je prišlo na vrhu. Johann Andre Forfang je za Norveško poletel zgolj 202,5 metra in Nemci so bili pred zadnjima dvema poletoma zopet v najboljšem položaju. V boju za svetovnega prvaka pa so se znašli tudi Poljaki, ki so močno stopili svoj zaostanek iz prve serije.

Pavlovčič je tudi malenkost izboljšal svoj polet v drugi seriji. 201 meter je pomenil, da so Slovenci varni na četrtem mestu, a so dokončno izgubili stik z najboljšo trojico. Eisenbichler je pred zadnjo serijo prednost prednost nemške ekipe povečal na 14,6 točke pred Norvežani. Za slovo od letalnice bratov Gorišek je Lanišek pokazal še en odličen polet dolg 231,5 metra, kar ga lahko navda z optimizmom pred nadaljevanjem sezone. V boju za naslov svetovnega prvaka sta se med seboj zopet pomerila Halvor Egner Granerud in Geiger, ki sta danes odločala o ekipnem naslovu. Granerud je na zahtevo trenerja poletel iz dveh mest nižjega naletnega mesta in uprizoril izjemen napad. Poletel je 234,5 metra in Geigerju zadal zahtevno nalogo. Tudi Nemec je nastopil iz enakega naletnega mesta kot Norvežan. Geiger je zmogel zgolj 224,5 metra, kar ni zadoščalo, da bi dobil dodatne točke za znižanje naleta in Nemci so izgubili zlato medaljo, ki so se jo tako lahko razveselili Norvežani. Tretji so bili zanesljivo Poljaki.