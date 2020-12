Za Verstappna je današnja zmaga druga v sezoni in skupno deseta v karieri.

Pred zadnjo postajo koronske sezone 2020 je bilo še odprto vprašanje skupnega drugega mesta. V točkovni prednosti je bil Bottas, ki mu je tako tudi današnje drugo mesto zadoščalo, da je potrdil zmagoslavje Mercedesa.

Nemška ekipa je tako sezono končala z dvojno zmago v vozniškem seštevku, potem ko si je Hamilton že pred časom privozil sedmi naslov prvaka, premočna pa je bila tudi v seštevku konstruktorjev.

Na koncu sezone ima po 17 dirkah Hamilton 347 točk, Bottas 223, Verstappen pa 214. Četrti je Mehičan Sergio Perez (Racing Point)s 125, peti pa Avstralec Daniel Ricciardo (Renault) s 119.

Verstappen je na zadnji postaji sezone vse izpeljal brez napak. V soboto je dosegel »pole position«, odlično startal, potem pa varno pripeljal do cilja, v ekipi so zasnovali tudi pravo strategijo postankov, tako da je za slovo od sezone brez težav premagal vse tekmece.

»Lepo je bilo danes voziti tukaj. Vse smo naredili prav. Ko si enkrat spredaj, lahko vse nadziraš in življenje je precej lažje,« je po uspehu dejal Nizozemec.

Zadovoljen je bil tudi Hamilton, ki je po osvojitvi naslova imel nekaj težav, predvsem zaradi okužbe z novim koronavirusom, zaradi katere je ostal brez ene dirke, saj je moral prejšnji teden drugo dirko v Bahrajnu izpustiti. Danes je pripeljal na tretjo stopničko, na koncu ga je rahlo ogrožal drugi Red Bullov dirkač Tajec Alexander Albon, a je svetovni prvak vendarle zanesljivo rešil stopničke.

»Vsega pač ne moreš dobiti. Glede na to, kaj se je dogajalo zadnja dva tedna, pa sem na splošno lahko zadovoljen z dirko. Čestitke Maxu,« je dejal Hamilton.

Zadnja dirka je poleg seštevka v vozniški konkurenci poskrbela še za delitev sezonskih stopničk pri moštvih. Prvo in drugio mesto sta bili že dolgo oddani Mercedesu in Red Bullu, do tretjega pa so danes privozili pri McLarnu. Racing Point je tako ostal praznih rok, tudi zaradi smole zmagovalca dirke prejšnji teden Mehičana Sergia Pereza, ki je zaradi tehnične okvare odstopil že v prvih krogih. Za Mehičana je bila to morda celo zadnja dirka v formuli 1, saj bo njegovo mesto v ekipi, ki se bo preimenovala v Aston Martin, naslednje leto prevzel Sebastian Vettel.

Danes je tako Vettel odpeljal svojo zadnjo dirko za Ferrari. Nekdanji štirikratni svetovni prvak je doživel novo razočaranje, saj je s 14. mestom še enkrat ostal brez točk, sezono pa končal na skromnem 13. mestu. Le malenkost bolje se je odrezal njegov moštveni sotekmovalec Charles Leclerc - Monačan je danes vozil s čelado, na katero je zapisal zahvalo moštvenemu kolegu - na 13. mestu. "Lepo je bilo voziti z našo čarovnijo, bilo je posebno doživetje. Hvala fantje, želim vam vse najboljše," se je po radijski zvezi od moštva poslovil Vettel.