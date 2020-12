Favre je bil glavni trener Dortmunda zadnji dve leti in pol. Naloge glavnega trenerja naj bi do konca sezone prevzel dosedanji pomočnik Edin Terzić. V klubu trenerske menjave še niso uradno potrdili. Poročanje Bilda povzemajo tudi švicarski mediji, ki poudarjajo, da je bil za njihovega 63-letnega rojaka usoden zadnji poraz, da pa Favre v dveh sezonah in pol tudi ni dosegel tistega, kar so v klubu pričakovali. V letih 2019 in 2020 je sicer z ekipo končal na drugem mestu nemškega prvenstva.