Organizatorji današnjih protestov so na družbenih omrežjih zapisali, da vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) vodi vojno s celotnim svetom: z mladino, učitelji, zdravniki, podjetniki, zaposlenimi v javnem sektorju in z Evropo. »Brez uvedbe izrednega stanja so dejansko uvedli vojne razmere,« so sporočili.

Protestni shod je potekal ob 39. obletnici izrednih razmer, ki jih je leta 1981 uvedel general Wojciech Jaruzelski, trajale pa so do julija 1983. V tem času je avtoritarna komunistična vlada omejila normalno življenje, saj je želela zatreti politično opozicijo. Med glavnimi je bil prvi nekomunistični sindikat Solidarnost, ki se je med drugim zavzemal za bolj demokratično ureditev države.

Protesti na Poljskem se sicer vrstijo, odkar je ustavno sodišče konec oktobra razsodilo, da umetna prekinitev nosečnosti zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka ni skladna z ustavo. Današnjih protestov so se udeležili tudi predstavniki podjetij, ki protestirajo proti ukrepom, ki so jih oblasti sprejele v prizadevanjih za zajezitev novega koronavirusa.