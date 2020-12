Kot so danes pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, so obe poškodovani osebi prepeljali v ljubljanski klinični center. Oseba, ki se je huje poškodovala, ni življenjsko ogrožena. Požar je povzročil tudi gmotno škodo v višini okoli 1000 evrov. Sicer policisti zbirajo obvestila v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo.