Na prvem smuku nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Val d’Iseru se je zgodila velika senzacija. Zgodovinska za slovensko alpsko smučanje. Martin Čater je namreč dosegel enega največjih uspehov slovenskega moškega alpskega smučanja in dosegel četrto slovensko smukaško zmago. Pred njim sta se smukaškega neba od slovenskih smučarjev dotaknila Andrej Jerman (dvakrat) in Boštjan Kline. Uspeh Čatra je še toliko bolj presenetljiv, ker je slovensko moško smučanje v zadnjih sezonah utapljalo v rezultatskem nazadovanju. Toda spremembe na čelu glavnega trenerja z Gregorjem Koštomajem pod budnim spremstvom direktorja reprezentanc Janeza Slivnika so očitno obrodile sadove bolj, kot si so verjeli največji optimisti.

Prvi smuk sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Val d’Iseru so zaznamovale izjemno majhne razlike med najhitrejšimi, ki zgolj potrjujejo videno v zadnjih sezonah, da so razlike med najboljšimi v moškem alpskem smučanju minimalne. Prvo deseterico je pred nastopom Martina Čatra namreč ločilo manj kot pol sekunde. Smuk je bil v idilični kulisi Savojskih Alp izjemno razburljiv, poln presenečenj in preobratov. Sprva je kazalo, da bo norveški alpski smučar Aleksander Aamodt Kilde zmagovito začel novo smukaško sezono svetovnega pokala, potem ko je na progi O.K. z minimalno prednostjo ugnal slovite tekmece, bil pa je najhitrejši tudi na prvem treningu, na drugem pa drugi. Da bo razplet presenetljiv, je nakazal Urs Kryenbühl, ki je prevzel vodstvo s startno številko 14. Šestindvajsetletni Švicar se je pred tem na tekmah svetovnega pokala med najboljšo deseterico uvrstil le na lanskem decembrskem smuku v Bormiu, ko je zaostal le za Italijanom Dominikom Parisom. Presenečenja so se nadaljevala s startno številko 26, ko je vodstvo prevzel Avstrijec Otmar Striedinger ter se v ciljnem izteku že veselil največjega uspeha v karieri – prve zmage svetovnega pokala.

Toda startna številka 41 je presenetila alpsko smučarsko javnost. Martin Čater je bil nepričakovano stopnjeval svoje smučanje in postal dvanajsti Slovenec z zmago na moških tekmah svetovnega pokala. Slovensko alpsko smučanje je včeraj doseglo 85. zmago v svetovnem pokalu, 27. moško. Čater je stopnjeval svoje smučanje, začel z enajstim vmesnim časom, nadaljeval s petim, nazadoval na šesto mesto, v zadnji minuti bil najprej drugi, na zadnjem vmesnem času tretji, nato pa s 26. najvišjo izmerjeno hitrostjo (11,61 km/h), a daleč najboljšo linijo, pridrvel v cilj ter premagal Avstrijca za 22 stotink. Švicarski proizvajalec Stöckli, ki ga je na vrh smučarskega zemljevida s sijajnimi uspehi postavila Tina Maze, je v tej sezoni po Marcu Odermattu na veleslalomu v Santa Caterini dosegel že drugo zmago svetovnega pokala. Zelo spodbudno pred ženskimi tekmami svetovnega pokala v hitrih disciplinah, kjer ima visoke apetite Ilka Štuhec.

Otmar Striedinger po prevzemu vodstva Martina Čatra ni mogel skriti razočaranja, saj se je le nekaj minut prej veselil svojega največjega uspeha, ki ga je delil z gledalci na avstrijski nacionalni televiziji ORF. Nekaj minut kasneje je povedal: »Komični položaj. Toliko izjav sem že dal, se tako veselil, sedaj pa sem potolčen. Verjetno bom ob koncu večera zadovoljen, a ta okus je res grenak. Tako dobro še nisem začel sezone in le upam lahko, da jo bom tako tudi nadaljeval,« je povedal Striedinger.