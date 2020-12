V Washingtonu, kjer se je zbralo več tisoč Trumpovih podpornikov, so zaradi vbodnih ran hospitalizirali štiri ljudi, ki imajo hude poškodbe, aretirali pa so 23 ljudi. Trumpovim podpornikom se je na shodu pridružilo tudi okoli 200 pripadnikov skrajno desničarske skupine Proud Boys. Policija v Washingtonu je sporočila, da je v spopadih prišlo do streljanja, osumljenca pa so pridržali.

Na tisoče protestnikov z rdečimi kapami, ki povečini kljub epidemiji niso nosili mask, je v soboto napolnilo ulice Washingtona, da bi podprli Trumpa. Ta je v soboto napadel ameriško vrhovno sodišče, ki je zavrnilo tožbo Teksasa proti izidom predsedniških volitev v Wisconsinu, Michiganu, Georgii in Pensilvaniji. Trump je na twitterju izrazil presenečenje nad shodom podpornikov, ki je bil sicer napovedan že pred več tedni.

Shodi Trumpovih podpornikov, ki vztrajajo, da so bile volitve prevara, so potekali tudi v številnih mestih v Georgii, Michiganu, Wisconsinu, Nevadi in Arizoni, kjer je Trumpova kampanja izpodbijala rezultate volitev.