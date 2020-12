Kot so zapisali na ministrstvu, so s spremembami pravilnika, ki velja od 4. decembra, rešili dolgoletna nerešena vprašanja na področju podaljševanja najemnih razmerij za nedoločen čas za socialno najbolj ogrožene skupine zaposlenih in upokojenih delavcev policije in ministrstva. Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da imajo trenutno 623 službenih stanovanj. Ocenjujejo pa, da bo najemnikov, ki jim bo na podlagi spremembe pravilnika omogočeno podaljšanje najemnega razmerja, do leta 2026 med 70 in 80.

V Sindikatu policistov Slovenije so zapisali, da pozdravljajo odločitev ministrstva, da se končno reši »to pereče vprašanje, ki je več let vznemirjalo številne zaposlene zaradi socialne negotovosti«. Po informaciji, s katero sicer razpolagajo v sindikatu, bo zaradi uveljavljanja novega sistema stanovanjske politike ministrstva, v letu 2021 rešeno stanovanjsko vprašanje za 45 oziroma veliko večino vseh prosilcev iz vrst policije.