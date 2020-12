Vlada v Rimu je pobudo začela izvajati ta teden. Izvedena bo tako, da si potrošniki na mobilne naprave naložijo posebno aplikacijo in v njej registrirajo podatke o svojih digitalnih plačilnih sredstvih, nato pa bodo ob vsakem plačilu z bančno kartico ali pametnim telefonom avtomatično prejeli vrnjen del denarja. Spletni nakupi so pri tem izključeni. Za obdobje prazničnih nakupov velja, da bodo uporabniki prejeli povrnjenih 10 odstotkov vsakega nakupa, do največ 150 evrov, če do konca leta izvedejo vsaj deset digitalnih plačil.

Znak, da se Italijanom zdi ideja dobra, je ta, da je do začetka delovanja sheme ta torek aplikacijo naložilo 7,6 milijona ljudi. Komentatorji so opozorili, da je za enako število uporabnikov aplikacija za beleženje stikov okuženih z novim koronavirusom potrebovala pet mesecev.

V prvem dnevu delovanja je sistem beležil kar nekaj težav, tako da mnogi potrošniki niso mogli aktivirati aplikacije. Upravitelji so pojasnili, da je bila kriva preobremenjenost, a da bodo težave odpravili. Program sicer pokriva tako nakupe v trgovinah kot plačila obrtnikom, pa tudi denimo odvetnikom in zdravnikom. Italijanska vlada upa, da bo z digitalnimi plačili povečala osnovo za odmero davka. Delo na črno letno državo stane do 100 milijard evrov.

Italijani marsikje sicer še vedno ne morejo plačati s karticami, a se to postopoma spreminja. Delež transakcij, opravljenih z gotovino, je z 68,4-odstotnega leta 2016 lani padel na 58 odstotkov, je pokazala raziskava Evropske centralne banke (ECB) in italijanske centralne banke. Evropsko povprečje je pri 48 odstotkih. Pandemija covida-19 je sicer trend plačevanja z gotovino okrepila, saj se vse več ljudi želi izogniti stiku z gotovino.

Vlada v Rimu je za program povračil za leto 2021 rezervirala 1,75 milijarde evrov, za leto pozneje pa tri milijarde. V okviru širšega programa Italija brez gotovine vlada avtomatično tudi prijavlja tiste, ki plačujejo s kartico ali aplikacijo, v žrebanje nagrad tako za kupce kot trgovce. Januarja 2022 pa bodo zgornjo mejo zneska za plačevanje z gotovino znižali z 2000 na 1000 evrov.