Janša je v tvitu zapisal, da ga je Conte v obvestil o namenu in razlogih za razglasitev izključne ekonomske cone v Jadranu. O nameri Italije se je v četrtek zunanji minister Anže Logar v Rimu pogovarjal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiem. Ministra se sicer nista pogovarjala v živo, ker je bil Di Maio v samoizolaciji. Dogovorila sta se, da se bodo glede izključne gospodarske cone, ki jo nameravata v Jadranu razglasiti Italija in Hrvaška, v najkrajšem možnem času s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom osebno sešli na tristranskem srečanju.

Logar je po pogovoru še povedal, da sta se z Di Maiem strinjala, da je ta del Jadrana treba ustrezno zaščititi. Načrt o razglasitvi cone je Di Maio razkril med nedavnim obiskom v Zagrebu in k podobni razglasitvi pozval tudi Hrvaško. Tam so napovedali, da bodo hrvaško izključno gospodarsko cono razglasili do konca jesenskega zasedanja parlamenta. Razglasitev izključne gospodarske cone omogoča mednarodna konvencija o pravu morja. Obalni državi daje možnost razglasitve take cone do 200 navtičnih milj od obale, v njej pa ima ekskluzivne pravice glede izkoriščanja morskih virov ter tudi energije morja in vetra.

Po hrvaški napovedi o razglasitvi cone je bilo v Sloveniji slišati opozorila, da bi to lahko vplivalo na izvajanje odločitve arbitražnega sodišča o slovensko-hrvaški meji ter na dostop Slovenije do odprtega morja. Hrvaška je sicer leta 2003 razglasila ekološko ribolovno cono, ki pa je zaradi pritiskov Italije in Slovenije ni uspela v celoti uresničiti in od leta 2008 ne velja za članice EU.