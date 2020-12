Direktorji zdravstvenih zavodov so po poročanju Televizije Slovenije na današnjem delovnem posvetu vladno stran opozorili, da se lahko potrebe po bolnišnični obravnavi januarja zaradi drugih obolenj povečajo tudi za 30 odstotkov. Tako glede na trenutno epidemiološko stanje po njihovi oceni ni čas za sproščanje ukrepov, zaostrovanja pa tudi niso predlagali. »Kar smo imeli rezerv, smo jih dali za spopadanje s covidom-19. Prihajajo bolniki z drugimi boleznimi, ki prav tako potrebujejo postelje. Pripraviti nove postelje za covidne bolnike, je skorajda misija nemogoče,« je za Radio Slovenija pojasnil direktor klinike Golnik Aleš Rozman.

»Lahko zagotovimo recimo še 100 dodatnih postelj. Ampak to ne pomeni samo 100 dodatnih postelj, to pomeni še 100 hudo bolnih ljudi, več umrlih, več ljudi z dolgotrajnimi posledicami,« pa je ob tem v izjavi za medije pred sestankom opozorila vodja strokovne posvetovalne skupine na ministrstvu za zdravje Bojana Beović.

Vlada nadaljuje posvet še s predstavniki gospodarstva, ki si prizadevajo za rahljanje ukrepov in odprtje nekaterih dejavnosti ob strogih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni. Obe srečanji naj bi pripomogli k oblikovanju pristopa, ki ga namerava vlada ubrati pri nadaljnjem obvladovanju epidemije. Po informacijah nekaterih medijev bi lahko prišlo do sprostitve omejevalnih ukrepov za nekatere storitve, a le v regijah, kjer so epidemiološke razmere ugodnejše.