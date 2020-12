V DP se bosta v rednem delu glavna favorita za vstop v veliki finale pomerila še enkrat, v začetku januarja bo tekma še v jeseniški dvorani Podmežakla. Pred današnjo tekmo – potekala je pred praznimi tribunami – so bili v nekoliko boljšem položaju v DP Ljubljančani, tudi zato, ker so Jeseničani nedavno doživeli nekoliko presenetljiv poraz proti Triglavu. Z današnjo zmago pa so si tudi skorajda zanesljivo že zagotovili prvo mesto po rednem delu. V dosedanjem delu sezone 2020/21 so železarji sicer dobili prijateljsko tekmo na poletni ligi na Bledu, slavili pa so tudi v medsebojnem obračunu v polfinalu slovenskega pokala, v tem tekmovanju so nato tudi zmagali.

V regionalnem tekmovanju pa so bili doslej uspešnejši ljubljanski hokejisti. Slovenski ekipi sta v alpski ligi jeseni odigrali dve tekmi po posebnem sistemu začetnega dela sezone, v katerem so dve tekmi istih tekmecev sešteli in šele nato delili točke. Tako se je lahko po prepričljivi zmagi zmajev s 6:1 v prvi tekmi druga končala z neodločenih 2:2, seštevek pa je nato pripadel zeleno-belim.

V rednem delu alpske lige pa sta slovenski moštvi medsebojna obračuna prestavili, tako da bosta tekmi na sporedu šele v začetku marca. Danes se, tako kot na pokalnem obračunu v dvorani Tivoli, mreži dolgo nista zatresli. Tako Tilen Spreitzer pri domačih kot Žan Us pri gostih sta bila zanesljiva, strelci pa neučinkoviti, tudi ob nekaj priložnostih z igralcem več. V prvi tretjini so imeli gostje tudi prednost 5-3, a je niso izkoristili, nevarno pa so bili nato tudi ob koncu drugega dela.

Odločitev je nato padla šele v 54. minuti, potem ko je tudi v zadnji tretjini dolgo kazalo, da golov ne bo. Domači niso izkoristili dveh številčnih prednosti, je pa nato Usa iz bližine vendarle premagal Gal Koren. Jeseničani so nato tvegali brez vratarja, a je minuto in pol pred koncem Anže Ropret zadel nebranjena vrata in potrdil ljubljansko zmago.