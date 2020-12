V Nemčiji že šest tednov velja delna zaustavitev javnega življenja. Med drugim so zaprti bari in restavracije, v nekaterih nemških deželah veljajo strožji ukrepi. V nedeljo bodo po napovedih poznavalcev razpravljali o vprašanjih, ali pred božičnimi prazniki zapreti trgovine in kdaj bi bil najprimernejši čas za takšen ukrep. »V naslednjih dneh moramo sprejeti zelo daljnosežne in ambiciozne ukrepe,« se je zavzel nemški finančni minister Olaf Scholz.

Nemčija, ki velja za največje evropsko gospodarstvo, je bila v prvem valu pandemije marca in aprila v boju proti novemu koronavirusu uspešnejša od številnih drugih evropskih držav. Tudi v drugem valu si prizadeva za zajezitev širjenja virusa, vendar se število novih okužb zaenkrat ne umirja. Po podatkih tamkajšnjega Inštituta Roberta Kocha so danes v Nemčiji potrdili 28.438 novih okužb, umrlo je 496 bolnikov s covidom-19. Skupno so v Nemčiji po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa doslej potrdili več kot 1,3 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je 21.620 bolnikov s covidom-19.

Nemški minister za gospodarstvo Peter Altmaier je danes za medijsko hišo RND opozoril, da na oddelkih za intenzivno nego v bolnišnicah začenja zmanjkovati kapacitet. Ocenil je, da Nemčija z ukrepi ne bi smela čakati do božiča. Merklova se je sicer že zavzela za ostrejše ukrepe, ki bi veljal za celotno državo, vendar ni uspela doseči soglasja vseh 16 zveznih dežel. So pa nekatere med njimi kljub temu ostreje koronske ukrepe začele uvajati same.