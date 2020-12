Slovenski skakalci posnemajo nogometaše

Izključitev Timija Zajca iz slovenske reprezentance in prostovoljni odhod glavnega trenerja Gorazda Bertonclja sredi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici je eden največjih škandalov zgodovini slovenskega športa. Najbolj bode v oči in je posebej boleče za slovensko smučanje, da se je zgodil na domačih tleh v Planici, ki je ponos in identiteta vse Slovenije. Smučarska zveza Slovenije (SZS) je zavestno šla v milijonsko izgubo v evrih, da bi Slovencem, ki so specialisti za polete, tudi v času koronakrize omogočila boj za kolajne na domačih tleh.