Na Krvavcu kjer je v minulih dneh na 40 cm tehničnega snega zapadlo še slabih pol metra naravnega snega, so danes pognali nekaj žičniških naprav. Ker zaradi ukrepov kabinska žičnica ne obratuje, se je na smučišče potrebno pripeljati z avtomobilom do Jezerc, kjer lahko pustite avtomobil oziroma se z dobrimi snežnimi gumami pripeljete po zvoženem snegu mimo zgornje kabinske postaje do urejenega parkirišča.

Danes pognali štiri naprave

Okoli sto smučarjev, ki so v dopoldanskih urah prišli mimo policijske kontrole pri rampi na Jezercih, se je smučalo na napravah Vrh Krvavca, Tiha dolina, vlečnica Luža, obratoval je tudi otroški trak Gospinca. Tisti smučarji, ki ne sodijo v »pravo občino« so se danes morali na srečo zgolj s prijaznim opozorilom in brez plačilne kazni obrniti in zapustiti planino. Da so proge pripravljene vrhunsko, nam je potrdil tudi tudi Jure Košir, »Sneg še ni zvožen vendar so s teptalcem progo tako dobro utrdil, kot da smo sredi sezone. Snega je veliko, če bi imeli danes še sonce, bi bilo že preveč popolno,« je povedal Košir. Trenutno naprave na Kriški planini še niso odprte, vendar se pospešeno pripravljajo na zeleno luč, da na Krvavcu zaženejo zimsko sezono tudi na ostalih progah. »Tukaj domuje zdravje, ni virusa in upam si trditi, da je smučanje eden najbolj zdravih športov,« je na Krvavec povabil direktor Jani Janša. Vozovnice s posebnim otvoritvenim popustom bodo na voljo tudi jutri, ko se napoveduje lepše vremena, ki bo na smučišče iz doline pritegnilo še kakšnega smučarja več.