Velika pričakovanja nadaljevanja sezone v tehničnih disciplinah svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske so se s slovenskega vidika razblinila že pred začetkom. Najboljša Slovenka Meta Hrovat je namreč grdo padla na treningu v Soldi ter utrpela močne bolečine v križu. Kranjskogorčanka je vseeno vztrajala ter želela tekmovati, a razmere za tekmo so bile na razgibanem terenu v Courchevelu izjemno težke. V sneženju in slabi vidljivosti na dolgi progi so imele alpske smučarke ogromno težav, Meta Hrovat pa se je s trenerjem Matijo Grašičem odločila, da po prvi progi, ko je dosegla 25. čas, zapusti prizorišče. Zato ne bo tekmovala tudi na jutrišnji novi veleslalomski preizkušnji.

Na ženski veleslalomski klasiki v Courchevelu so bile v ospredju najhrabrejše alpske smučarke, ki so na začetku sezone v težkih in zimskih razmerah pokazale največ poguma in tvegale. Po prvi progi je kazalo, da bo Petra Vlhova dosegla četrto zaporedno zmago v svetovnem pokalu, a sta bila napada Švedinje Sare Hector in Italijanke Marte Bassino premočna. Italijanka je dosegla drugo veleslalomsko zmago sezone, potem ko je bila najboljša že na oktobrskem uvodu v Söldnu. Italijanka je dosegla najboljši čas druge proge, Sara Hector pa drugega. Po petih tekmah sezone sta torej pri ženskah le dve zmagovalki. »Po prvi progi sem si rekla, da želim obdržati rdečo majico vodilne veleslalomistke. Napadla sem, kot bi bile razmere sončne. Uspela mi je res odlična vožnja. Jutri bom imela novo priložnost. Skušala bom ostati zbrana, napadla bom zagotovo, kaj bo vse skupaj prineslo, pa bomo videli po tekmi,« je povedala Marta Bassino.

Mikaela Shiffrin še vedno lovi tekmice in se v tej sezoni kaže v zanje neznačilnem slogu. Večkratna zmagovalka Courchevela je naredila precej napak ter končala na četrtem mestu. Za veliko tekmico Petro Vlhovo na tretjem mestu je zaostala za debelo sekundo. Po letošnji smrti očeta Jeffa ne najde prave forme, na začetku sezone pa se je v najboljši luči pokazala v slalomu, ki ga je tudi največ trenirala. Včeraj so se v močni ekipni luči predstavile Avstrijke, saj se jih je kar pet uvrstilo med najboljšo petnajsterico. S petim mestom pa ni bila najbolj zadovoljna lanska zmagovalka Courchevela in skupna zmagovalka svetovnega pokala Italijanka Federica Brignone. Omenimo še, da se je na tekme svetovnega pokala po skoraj dveh letih odsotnosti vrnila Norvežanka Ragnhild Mowinckel, ki je zasedla 20. mesto.

Tina Robnik je razočarala in krepko zaostala celo za uvrstitvijo v finale. Edina Slovenka s točkami svetovnega pokala je bila Ana Bucik, ki je zasedla 16. mesto, potem ko je bila prvi progi 17. Primorka je desetič v karieri osvojila veleslalomske točke svetovnega pokala, drugič pa se je uvrstila med najboljšo dvajseterico. Najboljšo uvrstitev je s 14. mestom dosegla februarja v Kranjski Gori.

Jutri bo v Treh dolinah v francoskih Alpah še en veleslalom. Start prve proge bo ob 9.30, druge pa ob 12.30. Od Slovenk bosta na startu Tina Robnik in Ana Bucik.