V Avstriji so sicer zasebna združenja omejena na šest odraslih in šest otrok iz največ dveh gospodinjstev. V veljavi je tudi policijska ura od 20. do 6. ure.

»Po 26. bo vse tako, kot je sedaj,« je ob tem dejal avstrijski kancler Sebastian Kurz po srečanju s predstavniki avstrijskih zveznih držav in nekaterimi ministri. Ob tem je Kurz posvaril, da pandemija še zdaleč ni mimo in sodržavljane pozval, naj omejijo stike samo na nujne. Avstrijcem je še sporočil, da jih čakajo težki časi tudi januarja, februarja in marca, zaradi česar so koronski ukrepi nujni. Prva resna rahljanja ukrepov bo po besedah avstrijskega kanclerja prineslo le cepljenje, ki bo na začetku namenjeno predvsem starejšim.

»Čeprav naše številke padajo, je raven (novih okužb z novim koronavirusom) še vedno visoka,« je opozoril Kurz.

Posamezne zvezne dežele so sedaj tudi dobile možnost, da na prostem, kjer je veliko ljudi, uvedejo obvezno nošnjo zaščitnih mask. Prav tako bodo poslej zaščitne maske obvezne na delovnih mestih, kjer ni mogoče spoštovati priporočene medsebojne razdalje.