Na drugi moški tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju zapored se je zgodilo, da je zmagal tekmovalec v rdeči majici. V ponedeljek je veleslalom v Santa Caterini dobil Švicar Marco Odermatt, potem ko je pred tekmo šele prvič oblekel majico vodilnega. Tudi na današnji superveleslalomski preizkušnji v Savojskih Alpah je najhitrejši smučar nosil rdečo majico. Znova Švicar, in sicer 32-letni Mauro Caviezel. Lani je osvojil mali superveleslalomski kristalni globus, potem ko se je na vseh preizkušnjah uvrščal med najboljšo peterico, a ni dosegel nobene zmage. Caviezel je sploh prvo dosegel včeraj v Val d’Iseru.

Zaradi novozapadlega snega so organizatorji v četrtek spremenili spored, saj bi morala biti danes in jutri dve smukaški preizkušnji. Včerajšnji superveleslalom so morali prestaviti še nižje, tako da je Caviezel prvenec v svetovnem pokalu na sicer vseeno atraktivni preizkušnji osvojil po zgolj dobri minuti. Uspeh kariere je z drugim mestom uspel tudi 26-letni Adrian Smiseth Sejersted. Norvežan se je doslej le dvakrat uvrstil med najboljšo peterico, prvič pa se je povzpel na zmagovalni oder. Da so vsi trije najhitrejši alpski smučarji na zmagovalnem odru dosegli največji uspeh doslej, je poskrbel 29-letni Christian Walder. Avstrijec se je namreč prav tako prvič v karieri povzpel na zmagovalne stopničke.

»Pravite, da je bila to moja 103. tekma svetovnega pokala? Potem sem na prvo zmago čakal dolgo. A se je izplačalo. Težko rečem, da sem naredil kaj bolje kot doslej, ko sem se uvrščal na zmagovalne stopničke. Očitno sem končno progo izpeljal najhitreje. Zmaga je posledica dobrih priprav na sezono, predvsem pomembno pa je, da smo imeli ves čas mir,« je zmagovalni recept avstrijski nacionalni televiziji ORF opisal Mauro Caviezel.

Najboljšo slovensko uvrstitev je z 20. mestom dosegel Miha Hrobat. Gorenjec je odlično začel ter bil na drugem vmesnem času celo četrti. V spodnjem drsalnem delu je izgubil več časa, razveseljivo od njegovem spremljanju pa je bilo predvsem, da je v težkih razmerah in bolečinam v križu, zaradi katerih je izpustil petkov trening smuka, odločno napadel oprogo O.K. Tudi stotinke niso bile na njegovi strani, saj ga je do uvrstitve med najboljšo deseterico ločilo 31 stotink, do 4. mesta pa celo manj kot pol sekunde. Martin Čater je imel pred nastopom smolo, saj je moral dalj časa čakati na start, potem ko je Italijan Alexander Pratz grdo padel, tako da so ga odpeljali z akijem. Vmes je zapadlo ogromno snega, tako da je imel Čater neenakovredne razmere ter končal na 43. mestu med 58 tekmovalci. Tudi Boštjan Kline na 34. mestu in Klemen Kosi na 37. sta ostala brez točk svetovnega pokala.

Jutri naj bi bil v Val d’Iseru smuk, in sicer ob 10.30. Na startu bo ista slovenska četverica kot na današnjem superveleslalomu.