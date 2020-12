Gre za eno od več kot 50 tožb, ki so jo po Trumpovem porazu 3. novembra proti demokratu Josephu Bidnu vložili predsednikovi podporniki. Nobena ni uspela spremeniti ničesar, sodišča pa so tožbe v veliki večini zavrnila kot povsem neutemeljene.

Tako je bilo tudi v petek na vrhovnem sodišču s teksaško tožbo, o kateri je vrhovno sodišče menilo, da Teksas ni z ničemer dokazal, da se lahko vpleta v to, kako kakšna druga država izvaja volitve.

Dva najbolj konservativna sodnika Samuel Alito in Clarence Thomas sta sicer ločeno sporočila, da bi tožbo Teksasa sprejela v obravnavo, ampak ji na koncu ne bi ugodila oziroma ne bi vzela 62 elektorskih glasov Bidnu in jih dala Trumpu, kot to zahteva Teksas.

Pričakovana odločitev Odločitev vrhovnega sodišča ZDA je bila pričakovana, saj noben resen pravnik v ZDA tožbi ni dajal nobene možnosti za uspeh. Vrhovno sodišče je že v torek na podoben način odpravilo s tožbo Trumpovih podpornikov za razveljavitev volilnih izidov v Pensilvaniji. Trump in podporniki sicer ne odnehajo in vlagajo tožbe naprej, kar bo postalo povsem brezpredmetno v ponedeljek, ko se bodo po državah sestali potrjeni elektorji in oddali svoje glasove za demokrata Bidna in republikanca Trumpa. Biden jih je z volitvami osvojil 306, torej več kot dovolj za zmago, za katero je bilo potrebnih najmanj 270 elektorjev. Trump in podporniki naj bi nato skušali prepričati republikance v ameriškem kongresu, naj ne potrdijo volilnih izidov, še prej pa bodo nadaljevali s pritiskom na kongrese posameznih ameriških zveznih držav z republikansko večino, naj potrdijo svoj seznam elektorjev, ne glede na izide volitev.