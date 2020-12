In tedaj, ko še delujejo sodišča, ko še je nekaj pravne varnosti, ko je posameznik še deloma zaščiten, je čas, da se jasno in javno izreče kritika ravnanja oblasti in potem upa, da bo to spremenilo stvari. In to ne glede na to, da se na kritike vlade potem, predvsem prek interneta, zlije greznica očitkov in groženj. Treba je temu nasprotovati, oblasti jasno povedati, da od tu naprej se ne sme več in da mora politika delovati drugače. To lahko storimo le, dokler še imamo delujoč sodni sistem in tako ustavo, kot je, tak volilni sistem, kot je. Prav zato se tako zelo bojim spreminjanja volilnega sistema. Morda bi se drugačen volilni sistem komu zdel boljši, a to lahko pripelje do volilnih izidov, ki bodo eni stranki ali skupini strank omogočili dvotretjinsko večino v državnem zboru, potem je pa tako rekoč vse izgubljeno. Dejstvo, da nihče ne more dobiti dvotretjinske večine v državnem zboru, je trenutno glavni branik demokracije. Mladina