Nadaljevanje domačega prvenstva konec tedna prinaša krog, v katerem na klopi Aluminija ni več tej rubriki dragega S. Gruborja. Aluminij, ki ima težave predvsem v obrambi, v soboto doma pričakuje Bravo. Ljubljančani so na težkih terenih, kjer je treba igrati enostavno, pokazali večjo iznajdljivost od konkurence. Zato 1,50 vreden dvojni znak nanje. Je pa pričakovati Aluminij s Klepačem, kar bi lahko skupno navrglo več od treh golov. Sobota se bo sicer začela v Gorici, kjer domačini po dodatnem debaklu v Mariboru pričakujejo Celje, ki proti Sežani ni potrdilo zagona iz remija z Olimpijo. Gostje so seveda favoriti, vendar pa kvečjemu za dvojni znak, vreden 1,37, zato je pa kvota 1,80 na »oba gol« spodobna. Enaka stava se zdi prva ideja ob tekmi Olimpija – Tabor. Gostje imajo verjetno najboljši protinapad v ligi in so na stabilnem petem mestu. Pričakovati jih je kot neugodne. Tudi četrti Koper nadaljuje z dobrimi igrami. V Domžalah so malodane »izcedili« remi. V nedeljo pričakujejo Maribor. Derbi kroga, tako ali drugače, se pa letošnji Maribor zdi eden najšibkejših v zadnjih letih. Zato 1,61 vreden dvojni znak na bolj srčne kot opravilno sposobne domačine, prav toliko je vredna tudi stava na »oba gol«. Verjetno je to tudi tekma, ki izmed vseh najbolj vabi na poskus odigrati remi, ki je vreden 3,30. In še Mura – Domžale. Prekmurci navkljub gostujoči zmagi v Kidričevem dajejo vtis, da se ne znajo povsem prilagoditi slabim igralnim pogojem. Podobno bi lahko rekli za goste iz Domžal, ki pa vendarle dajejo vtis, da so kanček večje »rovke« od Prekmurcev. Stava na manj od treh golov skupno, za kvoto 1,75, se zdi med bolj smiselnimi, prav toliko je vreden tudi dvojni znak na Domžale, ki »srbi« prav tako.