Odločitev za nakup nepremičnine je ena najpomembnejših v življenju in tudi ena dražjih. Spominjam se, kot bi bilo včeraj, pa čeprav mineva že dobrih 20 let, odkar sem na banki sklenil dolgoročni kredit, ki me je vsaj malce prestrašil. Strah, ki ga verjetno občuti večina zemljanov. Sedaj pa vstopite v domišljijski svet in si predstavljajte svojo sanjsko hišo. Brez sramu ji dodajte ogrevani bazen, zasebni kino in bogato založeno vinsko klet. Četudi ste bili pri razmišljanju o svoji sanjski hiši kreativni, ste bili v primerjavi s tem, v kakšnih nepremičninah živijo najbogatejši ljudje na svetu, verjetno preskromni. Občutno preskromni.

Pravzaprav je tem nepremičninam težko reči hiša, tudi vila ni pravšnji izraz. Gre namreč za posestva, še najprimernejša za igro skrivalnic, saj premorejo nešteto sob. Bogataši morajo imeti dober spomin, da sploh vedo, čemu je soba namenjena.

Gradnjo so spremljale polemike. Tri pristajališča za helikopterje so po indijskih zakonih prepovedana, do zemljišča pa je prišel s prevaro. Bilo je v lasti sirotišnice, ki se je za prodajo odločila v prepričanju, da ga bodo namenili za gradnjo šole za deprivilegirane otroke in nepismene odrasle. Tudi zato so zemljišče prodali za tri milijone dolarjev, čeprav je bila tržna vrednost sedemkrat višja. Gradnja je stala dve milijardi dolarjev, stavba lahko prenese potres 8. stopnje po Richterjevi lestvici, stolpnico z devetimi hitrimi dvigali pa so po petih letih dokončali v začetku leta 2011 in je danes vredna 2,2 milijarde dolarjev. Poimenovali so jo Antilia po istoimenskem mitskem otoku. »Osebo, ki tam živi, ​​bi moralo skrbeti, kaj vidi okoli sebe, in vprašati bi se morala, ali lahko kaj spremeni. Če tega ne stori, je to žalostno, saj država potrebuje ljudi, ki nekaj svojega ogromnega bogastva namenijo iskanju načinov za ublažitev stisk revnih,« je gradnjo pospremil milijarder Ratan Tata, znan filantrop. Nič čudnega, ko pa večina Indijcev živi z manj kot dvema dolarjema na dan. Negativni odzivi so lastnika Antilie prestrašili, saj je bil prepričan, da gre v skladu s hindujsko filozofijo vastu za slabo znamenje, zato je počakal s selitvijo in raje bival v bolj »skromni« 14-nadstropni stolpnici v južnem delu mesta.

Izgubil je milijonsko varščino

Tudi zgodba o drugi najdražji nepremičnini v zasebni lasti je nenavadna. Imenuje se Villa La Leopolda, med letoma 1929 in 1931 so jo na francoski rivieri med Nico in Monakom dogradili do današnje podobe na 73.000 kvadratnih metrov velikem zemljišču, sprva pa je bila v lasti belgijskega kralja Leopolda II. Leta 1987 je prešla v roke v Libanonu rojenega bankirja Edmonda Safrija, ki jo je kupil od Giovannija Agnellija, lastnika Fiata, po njegovi smrti pa je prešla v roke njegove žene Lily. Leta 2008 je oči na vilo vrgel ruski milijarder Mihail Prohorov, končna ponudba pa je bila 370 milijonov evrov za hišo in še 19,5 milijona za opremo. Kmalu sta podpisala predpogodbo, položil je aro v višini 39 milijonov. Nato pa se je zapletlo. Francoska policija ga je pridržala, ker naj bi domnevno gostom v smučarskem centru Courchevel dobavljal prostitutke, a so pozneje pregon opustili, poslovnež pa se je odločil, da s Francijo noče več imeti opravka. Na sodišču je poskušal dobiti aro nazaj, a brez uspeha. »Izgubili smo. Odločili so, da je pogodba veljavna,« je milijarderju povedal odvetnik Jean-Pierre Gastaud, lastnica, ki večino časa namesto v vili preživi v bližnjem penthousu, pa je dodala, da je pravici zadoščeno in bo večji del are donirala humanitarnim ustanovam. Danes je vila z 2700 kvadratnimi metri notranjih prostorov, 11 spalnicami in 14 kopalnicami ter ogromnim zunanjim bazenom vredna 750 milijonov dolarjev, za drevesa in vrtove pa skrbi 50 vrtnarjev.

Verjetno se sprašujete, v kakšni hiši živi najbogatejši zemljan Jeff Bezos. Glede na ceno ni prvokategornik, saj je zanjo v začetku leta odštel 165 milijonov dolarjev, kar pa je vendarle rekord za Los Angeles. A ta znesek je bil vsega 0,13 odstotka njegovega tedanjega premoženja. Pred nakupom si je ogledal 40 posesti. »Ko kupuješ hišo na tej ravni, denar ne igra najpomembnejše vloge. Pomembnejša so čustva in sporočilo, ki ga daješ z nakupom,« je ob sklenjenem poslu dejal nepremičninski posrednik Jeff Hyland. Prvotni lastnik posestva je bil namreč Jack Warner, predsednik studia Warner Bros, svojčas v Hollywoodu najpomembnejše ime, tako kot je Bezos danes. In kje so v zgodbi o dragih nepremičninah znani iz sveta filma, glasbe in športa? Michael Jordan živi v nepremičnini, vredni 14,7 milijona dolarjev, Jennifer Lopez v vili, ocenjeni na 28 milijonov, dom Demi Moore je vreden 45 milijonov, dom Tigerja Woodsa 51, posest Kanyeja Westa ocenjujejo na 60 milijonov, George Clooney živi na posesti, vredni 100 milijonov, legendarna posest Hugha Hefnerja, v kateri je bilo veliko razvrata, pa je ocenjena na 113 milijonov dolarjev.