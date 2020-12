»Oblikoval bom najbolj raznoliko vladno ekipo po rasi, barvi in spolu, kar so jih kdaj imele Združene države,« je obljubil novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden, in kot kaže, bo besedo držal. Prvi in največji mejnik je sicer postavil že prej, z izbiro temnopolte senatorke indijsko-jamajških korenin Kamale Harris, ki bo prva ženska in prva iz vrst manjšin na drugem najvišjem položaju Združenih držav. Zdaj pa z mejniki nadaljuje pri izbiri vladne ekipe, ki jo mora sicer potrditi še senat.

Združenim državam se tako obeta prvi temnopolti minister v zgodovini, kandidat je upokojeni general Lloyd Austin. Obeta se jim prva ministrica za finance, bivša predsednica centralne banke Janet Yellen. Tudi obveščevalne dejavnosti bi prvič vodila ženska, za direktorico je Biden predlagal bivšo namestnico šefa Cie Avril Haines. Položaj ministra za domovinsko varnost bo prvič zasedel priseljenec iz Latinske Amerike, odvetnik Alejandro Mayorkas. In prvič v zgodovini se bo zgodilo, da bodo v uradu Bele hiše za stike z javnostjo na visokih položajih samo ženske.

Kočljivo imenovanje ministra za pravosodje Tudi sicer je med doslej objavljenimi imeni nove vlade na visokih položajih večina žensk oziroma pripadnikov manjših. Temnopolti sta kandidatka za veleposlanico pri Združenih narodih Linda Thomas Greenfield in za ministrico za stanovanjsko politiko in urbani razvoj Marcia Fudge. Dekanka fakultete za javno in mednarodno politiko na univerzi Princeton Cecilia Rouse pa bo prva temnopolta voditeljica sveta ekonomskih svetovalcev predsednika. Latinskoameriškega porekla je kandidat za ministra za zdravstvo Xavier Becerra. Katherine Tai, ki je azijsko-ameriškega porekla, bi bila prva nebelka na položaju trgovinske predstavnice ZDA, Neeri Tanden pa prva ženska indijskega porekla na čelu urada Bele hiše za proračun. Najvidnejše imenovanje, ki še čaka Bidna, je minister za pravosodje, kjer je v igri tudi bivša namestnica pravosodnega ministra Sally Yates. Gre za zelo pomemben položaj, ki je za Bidna postal še bolj občutljiv, potem ko je njegov sin Hunter razkril, da zvezno pravosodno ministrstvo preiskuje njegove posle na Kitajskem.

Levo krilo nezadovoljno Če je Biden držal obljubo in sestavlja pisano ekipo po rasi in spolu, pa to manj velja za politična prepričanja. Tako vsaj meni levo krilo stranke, ki mu očita, da je zapostavljeno, čeprav mu je po zmagi na strankarskih volitvah stopilo v podporo. Med že imenovanimi sta bolj progresivna vsaj Alejandro Mayorkas in Marcia Fudge, ki pa jo je levica želela na vplivnejšem položaju kmetijske ministrice. Omenjalo se je tudi, da je kandidat za ministra za delo senator Bernie Sanders, za finančno ministrico pa senatorka Elizabeth Warren, ki pa bi imela oba verjetno težave s potrditvijo v senatu. Tudi sicer je očitno, da se je Biden izognil imenovanju senatorjev, da ne bi demokrati na nadomestnih volitvah morda izgubili kakšnega sedeža v senatu. Levo krilo vendarle lahko upa na še kakšno imenovanje, saj je odprtih še kar nekaj položajev, poleg ministra za pravosodje tudi za notranje zadeve, za trgovino, za delo, za promet in za izobraževanje. Kritike Bidnove ekipe pa so tudi drugačne – namreč, da je sicer res izbral veliko žensk in predstavnikov manjšin, da pa jih je potegnil iz bazena preverjenih kadrov zlasti Obamove administracije in zato ne prinašajo tudi politične oziroma vsebinske prevetritve. Oziroma da gre, kot ocenjuje komentator Politica John Harris, za »Bidnovo ekipo karieristov«.

Biden in Harrisova osebnosti leta revije Time »Spremenila sta ameriško zgodbo, pokazala sta, da so sile sočutja močnejše od besnega razdvajanja, predstavila sta vizijo celjenja ran žalujočega sveta.« Tako je ameriška revija Time pojasnila, zakaj je za osebnosti leta 2020 izbrala novoizvoljena ameriška predsednika in podpredsednico Joeja Bidna in Kamalo Harris. Po lanski najmlajši Timovi osebnosti leta, podnebni aktivistki Greti Thunberg (16 let), je Biden zdaj eden najstarejših (78). V ožji izbor za osebnost leta so uredniki revije uvrstili še tri: predsednika ZDA Donalda Trumpa (izbran je bil leta 2016 po volilni zmagi, enako kot zdaj Biden), dr. Anthonyja Faucija skupaj z vsemi ostalimi zdravstvenimi delavci v prvih vrstah boja proti novemu koronavirusu ter gibanje za rasno pravičnost. Revija za osebnost leta namreč lahko izbere tudi skupino ljudi, glavni kriterij pa je, kako močno je nekdo zaznamoval iztekajoče se leto in ne nujno, kako pozitiven je bil pri tem.