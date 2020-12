Hochfilzen v številkah

Moški, 10 km: 1. Dale (Nor) 23:32,5 (0 kazenskih krogov), 2. Fillon Maillet +17,1 (0), 3. Claude (oba Fra) +29,0 (1), 4. J. T. Boe (Nor) +41,2 (1), 5. Samuelsson (Šve) +44,3 (0), 27. Tršan +1:33,5 (0), 28. Fak +1:33,6 (2), 47. Dovžan +2:06,9 (1), 80. Bauer (vsi Slo) +2:40,3 (3), svetovni pokal, skupno: 1. J. T. Boe (Nor) 253 točk, 2. Samuelsson (Šve) 215, 3. Laegreid (Nor) 177, 4. Fillon Maillet (Fra) 177, 5. Dale (Nor) 174, 6. T. Boe (Nor) 174, 7. Fak 165, 46. Klemen Bauer 17, 48. Tršan (vsi Slo) 14.

Ženske, 7,5 km: 1. Alimbekava (Blr) 19:29,6 (0 kazenskih krogov), 2. Eckhoff (Nor) +8,5 (1), 3. Press (Nem) +9,9 (1), 4. Olsbu Roeiseland (Nor) +16,9 (1), 5. Davidova (Češ) +19,4 (1), 78. Klemenčič +2:35,3 (3), 87. Einfalt +2:59,8 (4), 103. Zadravec (vse Slo) +3:50,7 (4), svetovni pokal, skupno: 1. Oeberg (Šve) 216 točke, 2. Alimbekava (Blr) 211, 3. Olsbu Roeiseland (Nor) 211, 4. Oeberg 172 5. Skottheim (obe Šve) 152.