Koper prekipeva od samozavesti. Čeprav je novinec med prvoligaši, ne meri le na uvrstitev v evropski pokal, ampak kar na naslov prvaka. Z zmago proti Mariboru, za katerim zaostaja štiri točke, bi se še bolj približal vrhu, zato je v vseh strukturah kluba, kjer je pogosto prisotnih tudi veliko čustev, popolna mobilizacija. Nekaj zamer imajo Primorci tudi do trenerja Maribora Maura Camoranesija. Koprčani želijo jeseni zadržati stik z vrhom, saj so prepričani, da bodo spomladi še boljši, ko bodo naredili selekcijo med igralskim kadrom ter v popolni zasedbi opravili priprave, za katere imajo najboljše pogoje med vsemi klubi v državi.

Koper v zadnjih tekmah na igrišču ni blestel, kar je povezano tudi s tem, da nekateri starejši igralci težko igrajo v mrazu ter na razmočenih in mehkih igriščih na gostovanjih. Tekma z Mariborom je zrelostni preizkus za Koper, katerega igra je zelo odvisna od navdiha 36-letnega vezista Dareta Vršiča, ki kar prekipeva od samozavesti in ambicioznosti. Izkupiček Kopra bo v veliki meri odvisen od učinka Vršiča, Rajčevića, Dodleka, Mulahusejnovića in Palčiča, ki mariborsko slačilnico poznajo v dušo, saj so pomemben del svojih karier preživeli v Ljudskem vrtu. »Priprava je enaka kot za vse druge tekme. Ker med tednom ni bilo tekme, smo lahko naredili kakšen trening več, ki je bil tudi malo daljši. Upam, da bomo ponovili tako dobro predstavo, kot smo jo z Mariborom prikazali na gostovanju,« pravi trener Kopra Miran Srebrnič. Treninge je motil dež, nekaj težav so imeli, ker so bila nekatera igrišča na Bonifiki poplavljena.

Maribor, ki jutri praznuje 60 let delovanja kluba, je doslej prikazal igro, s katero je bil točkovno uspešen proti moštvom s spodnjega dela lestvice. Proti neposrednim tekmecem za vrh (Olimpija, Mura, Koper) je na dosedanjih štirih tekmah osvojil le dve točki za dva remija v Ljudskem vrtu. Camoranesi bo v Kopru stavil na moštvenega duha, želi si takšno pomoč med nogometaši na igrišču, kot so jo pokazali proti Gorici, ko so imeli igralca manj. Navijači Maribora upajo, da bo vrnitev Jana Mlakarja po dveh tekmah odsotnosti zaradi poškodbe stegenske mišice prinesla tudi gole.