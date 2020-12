Hokejisti Olimpije in Jesenic so sredi najbolj nenavadne sezone, v kateri se vrstijo odpovedi tekem in je potrebnega veliko prilagajanja na novo realnost. Pandemija je razkrila, da hokej postaja vse bolj obroben šport, saj je v primerjavi s konkurenco veliko bolj odmaknjen od javnosti. Namesto da bi hokej na najvišji ravni spodbujal izvedbo projektov in živel z virusom, je mednarodna zveza pol leta pred svetovnim prvenstvom v Tivoliju raje odpovedala dogodek. Če je v domačem hokeju dovolj moči in odločnosti, bo HZS do konca vztrajala z argumenti, da je takšna odločitev nesprejemljiva in povrhu škodi športnim interesom.

V domačih tekmovalnih arenah sta se Olimpiji po relativno uspešnem začetku v alpski ligi nazadnje zgodila boleča poraza s Pustertalom, Jesenice pa so si v Podmežakli privoščile celo poraz s Triglavom. »Ta spodrsljaj je pomenil katastrofo in tudi na naslednji tekmi z Bregenzerwaldom (1:4, op. p.) smo delali napake. Fantje so čutili pritisk z vseh strani in se na zadnjem preizkusu z Lustenauom zbrali. Imeli so pravo energijo in bili močni,« pravi jeseniški trener Mitja Šivic, ki bo svoje moštvo danes popeljal v Tivoli, kjer bosta večna tekmeca odigrala peti derbi sezone, a tokrat samo za točke v državnem prvenstvu. »Taktika za Olimpijo? Dajal bom klišejske odgovore – moramo biti pravi, moramo se boriti, pustiti srce na igrišču in imeti malo sreče,« je dejal Šivic.

Olimpiji se dogaja, da se muči proti slabšim nasprotnikom, ki so bolj motivirani in agresivni, da ploščica ne želi v mrežo kljub veliki premoči v polju. Ljubljančani so tarča vseh klubov, saj želi vsak premagati najbolj zveneče moštvo v ligi. »Ker nazadnje nismo bili pravi in se nismo držali načrta, smo dvakrat padli na realna tla. Zdaj je čas, da vstanemo. Moramo igrati enostaven hokej in se izkazati s pristopom,« pravi trener Olimpije Gregor Polončič, ki mu iz Finske svetuje Kari Savolainen. V pisarni kluba medtem nadaljujejo priprave na selitev v višji rang tekmovanja. Olimpija ohranja ambicije, da se prihodnjo zimo vrne med avstrijsko elito.