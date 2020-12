Pošta dela!

Slovenska pošta je pred kolapsom, prebiramo v zadnjih dneh. Paketi ležijo v snegu, roki za dostavo se podaljšujejo. Vrste pred njenimi poslovalnicami so dolge po nekaj sto metrov. Ta teden so recimo sporočili, da bodo paketi, ki so bili oddani prve dni decembra ali kasneje, prišli na naslov šele januarja.