Prvi mobilnik galaxy note je Samsung predstavil leta 2011. Diagonala mobilnikovega zaslona je merila 134,6 milimetra (5,3 palca) in je močno odstopala od dimenzij konkurence. Iphone 4s, ki je izšel tistega leta, je imel zaslon z diagonalo 89 milimetrov (3,2 palca). Samsungov galaxy s II je imel malenkost večjo diagonalo od jabolka, a je s 110 milimetri (4,3 palca) še vedno močno zaostajal. Razlika v velikosti naprav je pri nekaterih izhodiščno vzbujala skepso glede pripravljenosti uporabnikov na tako veliko napravo. Mobilniku niti niso rekli mobilnik, temveč »phablet«, nekakšna himera telefona in tablice. Črnoglede napovedi se niso uresničile. V prvih dveh mesecih jim je uspelo prodati dva milijona naprav, do avgusta naslednje leto pa že 10 milijonov. Velik zaslon je postal hit, mnoge uporabnika pa je pritegnila tudi možnost uporabe pisala, ki je skozi leta postalo zaščitni znak serije note.

Diagonala nota se je z leti še nekoliko povečala. Sprva na 145 milimetrov (5,7 palca), kasneje pa še na 160 milimetrov (6,3 palca). Letošnji galaxy note20 ultra je imel diagonalo že 175 milimetrov (6,9 palca), medtem ko je običajni galaxy note20 premogel diagonalo 170 milimetrov (6,7 palca). Vendar so z rastjo notovega zaslona rasli tudi zasloni drugih telefonov. Diagonala Applovega iphona 12 pro max letos meri že 170 milimetrov (6,68 palca), galaxy s20+ in galaxy s20 ultra pa sta imela že identični diagonali kot note20 in note20 ultra. Tu tiči tudi glavni problem serije note. Če je sprva močno odstopala od preostale ponudbe, je zadnja leta razlika vse bolj bledela. Tudi naša izkušnja zadnjih nekaj testov je šla v smer, da naprava vse bolj odstopa zgolj še po pisalu s pen. Ko se to enkrat zgodi, se poraja novo vprašanje – zakaj pisalo s pen ni sestavni del preostalih Samsungovih mobilnikov z velikimi diagonalami? Od tod pa ni daleč niti vprašanje, zakaj sploh še izdelovati dve različici vse bolj podobnega mobilnika?

O tem je domnevno začel resno razmišljati tudi Samsung, saj so že nekaj časa vse glasnejše govorice, da se serija galaxy note prihodnje leto ne bo več vrnila. Južnokorejski tehnološki velikan govoric sicer ne komentira, jim pa težo dajejo tudi nedavna neuradna razkritja, da bodo mobilniki galaxy s21 dejansko premogli podporo za pisalo s pen. Prav tako naj bi podporo za pisalo dobila naslednja generacija Samsungovega mobilnika s pregibnim zaslonom galaxy z fold. Ta je v naših očeh tudi logični naslednik serije note in si pravzaprav bolj kot kateri koli note zasluži ime »phablet«.

Samsung pa tudi na področju mobilnikov, ki se spremenijo v tablice, danes ne izstopa. Svojo različico mobilnika s pregibnim zaslonom mate xs ima tudi Huawei, pred kratkim pa je zanimiv nov pristop predstavilo še podjetje Oppo. To je izdelalo mobilnik, ki ga ne prepognemo, temveč ga v tablico spremenimo tako, da ga raztegnemo. Pri tem se upogljivi zaslon raztegne kot zvitek papirja ali pa roleta. Naprava je za zdaj zgolj testna in ne bo naprodaj, podobne prototipe pa izdelujejo tudi drugi proizvajalci. Bo to naslednji trend velikih mobilnikov, ki ga je začel prav galaxy note?