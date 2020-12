Kot so zapisali v napovedi serije, dogodke sproži umor Tigra, vodje kriminalnega podzemlja, njegova smrt pa pretrese tako javnost kot srbsko podzemlje, kjer se sproži boj za njegovo nasledstvo. Na obrobju tega dogajanja sta glavna lika, Šok in Paša, ki sta na začetku roparske kariere, serija pa spremlja njun napredek. Režiser in scenarist serije Slobodan Skerlić je za srbske medije sicer dejal, da ni nameraval posneti serije o Ceci ali o zemunskem klanu, temveč je bil njegov cilj podreti podobo zločincev, ki veljajo za »viteze asfalta«, in jih prikazati tudi v trenutkih, ko so šibki in negotovi, ter da so pogoji za uspeh v tem svetu predrznost in priložnosti, kot so stiki s policijo, varnostniki in političnim vrhom. Serijo bodo premierno predvajali 25. decembra.