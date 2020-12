Na HRT s programa umaknili film zaradi prikaza kraje Tuđmanovih kosti

V četrtek zvečer bi na hrvaški javni televiziji morali predvajati film Koja je ova država Vinka Brešana, ki je nastal pred dvema letoma in katerega predvajanje je bilo napovedano že več mesecev vnaprej. A v četrtek filma gledalci HRT niso videli, saj so se na hrvaški nacionalni televiziji odločili, da ni primeren za predvajanje na dan obletnice smrti Franja Tuđmana. V filmu je namreč prizor, v katerem odprejo Tuđmanov grob in iz njega ukradejo njegove kosti. Film je sicer komedija absurda, ki govori o samomorilnem generalu, ministru v hrvaški vladi, ki se prostovoljno zapre v zaporniško celico, in o starših, ki ukradejo kosti pokojnih predsednikov Hrvaške in Srbije, da bi s tem oblasti prisilila, da najdejo grobove njunih otrok, ki so umrli v vojni.