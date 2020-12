Bee Gees nalašč brez božičnih pesmi

Edini še živeči član skupine The Bee Gees, sir Barry Gibb, je v intervjuju za BBC razkril, zakaj skupina, katere člani so vsi v dvorani slavnih besedilopiscev, ni nikoli posnela božičnega albuma, niti skladbe. Kot je povedal Gibb, je bila to zavestna poteza, saj se mu zdi, da božične pesmi že 50 let niso več tiste prave. Kdor koli te dni posname božično pesem, meni Gibb, je udeležen v marketinškem triku. The Bee Gees sicer omenjajo božično drevo v skladbi First of May iz leta 1969, vendar ne gre za božično pesem, prav tako pa so leta 1978 ekskluzivno za člane svojega kluba oboževalk in oboževalcev posneli ploščo, na kateri je spontana akustična različica skladbe Tiha noč. V nobenem od teh primerov po Gibbovem mnenju ne gre za božično izdajo.