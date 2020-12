Zabavna oddaja The Ellen DeGeneres Show se letos tako kot vse druge oddaje srečuje s številnimi težavami zaradi pandemije, sama voditeljica pa je bila povrhu vsega še tarča številnih obtožb zaradi slabih delovnih razmer pri snemanju oddaje. Med drugim so ji očitali toksično okolje, znake rasizma in neprimernega spolnega vedenja. Za večino obtožb naj bi bilo sicer odgovorno osebje na čelu produkcije, a se obtožbam ni mogla izogniti niti voditeljica. Kljub nezdravemu delovnemu okolju se je oddaja septembra letos vrnila na male zaslone, v 18. sezoni pa je večina gostov v njej nastopala prek videopovezave. Oktobra so v studio začeli vabiti tudi manj številno občinstvo, Ellen pa je v svojem uvodnem monologu naslovila tudi omenjene obtožbe, za katere je dejala, da jih jemlje zelo resno. Kljub temu želi še naprej eno uro na dan razveseljevati občinstvo in mu omogočiti kratkotrajen pobeg od dnevnih skrbi.

Pripravila Špela Žagar