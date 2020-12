Z novim zakonom se bo uvedla nova lestvica za odmero davka na motorna vozila, in sicer bo stopnja obdavčitve odvisna od izpustov ogljikovega dioksida, emisijskega standarda euro ter vrste goriva, ki se uporablja za pogon motornega vozila.

»Bolj bodo obremenjena do okolja manj prijazna vozila, za električna in druga motorna vozila brez izpustov pa se davek ne bo plačeval,« je povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu Kristina Šteblaj.

V novem zakonu tudi ne bo več zapisanega dodatnega davka na motorna vozila, ki je bil za vozila s prostornino motorja nad 2,5 litra uveden sredi leta 2012. V koaliciji so tej določbi pritrjevali, saj Slovenci takšna luksuzna vozila pogosto registrirajo v tujini, s tem pa je državni proračun prikrajšan.

»Danes ta davek polni proračune drugih držav,« je dejal Marko Pogačnik (SDS) in spomnil na avtomobile višjega cenovnega razreda s tujimi registrskimi oznakami, ki vozijo po slovenskih cestah. Če je davek v neki državi previsok, se potrošnik odloči, da bo izdelek kupil v drugi državi, je dejal in izrazil pričakovanje, da s spremembo zakona tudi avtomobilov s slovaškimi, nemškimi in drugimi tablicami pri nas ne bo več.

Nasprotno je Miha Kordiš (Levica) predlagane spremembe označil za absurdne. »Novi zakon prinaša nove davčne odpustke za bogate, ki kupujejo potratna in okoljsko škodljiva luksuzna vozila,« je opozoril.

Izračunal je, da bo kupec 150.000 evrov vrednega modela avtomobila znamke BMW plačal kar za 41.000 evrov manj davka. »Zakaj bi nekomu, ki ima 150.000 evrov, podarili 40.000 evrov,« je vprašal. Po drugi strani se bo davčna obremenitev kupcev 9500 evrov vrednega clia za deset evrov povečala, je opozoril.

V državni proračun se je lani steklo skupaj 45 milijonov evrov davka na motorna vozila in dodatnega davka na motorna vozila skupaj. Zdaj vlada pričakuje, da se bo ta številka zmanjšala za dve tretjini, v letu 2021 na 16 milijonov evrov, je povedala Šteblajeva.

Ukinitev luksuznega davka je zagovarjala z besedami, da je na slovenskih cestah videti veliko število avtomobilov, ki uporabljajo našo infrastrukturo, imajo pa tuje registrske tablice. »Delamo na tem, da bodo registrirana tukaj in se bo davek plačal tukaj,« je dejala. Med 96.000 na novo registriranimi avtomobili v letu 2019 je bil denimo dražjih od 150.000 evrov le deset.

Mateja Udovč (SMC) je opozorila, da mora biti novi zakon uveljavljen do 1. januarja. Z letom 2021 bo namreč uveljavljena nova metodologija merjenja izpustov, kar bi lahko z vidika obdavčitve pomenilo neenako obravnavo novih in rabljenih vozil.

Z novim zakonom se bodo tudi poenostavili postopki tako za kupce motornih vozil kot za Finančno upravo RS (Furs) in ostale vpletene državne organe. Za vlaganje napovedi za odmero davka ter uveljavljanje oprostitev in vračil davka se denimo uvaja uporaba Fursovega informacijskega sistema eDavki.