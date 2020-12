Obrambni minister Matej Tonin je v oddaji Tarča rekel, da je predsednika vlade Janšo »zelo lepo prosil, če za mesec dni odloži twitter, ker bo iz rok vzel vse možne napade, stvari, ki jih počne opozicija«. Torej, po Toninovo ni nič narobe s tem, kako si predsednik vlade predstavlja demokracijo, pravno državo, svobodo govora, kakšne misli širi, nad katerimi se ljudje zgražajo, ne samo doma, ampak tudi v tujini… Narobe je to, da javno pove, kaj misli! Predsednik vlade lahko dela, kar dela, in Tonin mu bo pri tem še naprej asistiral, ne sme pa govoriti o tem, kar dejansko dela!

Res dobronameren nasvet premierju s strani predsednika krščanske stranke. Je ta nasvet pošten do volilcev? Iz ust Tonina večkrat slišimo besede »pošteno« in »verjemite mi«. Očitno pa besedo »pošteno« razume kot videz, ne pa kot resnično vsebino. Volilci naj bi verjeli v vizije, ki nam jih nekateri politiki prodajajo, meni vernik in predsednik krščanske stranke, ki v vizije verjame – ali pa samo daje videz, da vanje verjame.

Zdravko Počivalšek, predsednik stranke, ki je volilcem obljubila, da ne bo sodelovala z Janšo, glede drugačne odločitve vrha stranke ne omenja izdaje ali neizdaje, obljube itd.; on pove jasno, kaj sodelovanje v politiki pomeni, ko reče »mi nismo naprodaj«, s čimer prizna, da gre njemu v politiki le za denar in nič drugega (o prodaji slovenske zemlje za avstrijsko Magno pa redko govori).

Ministrica Simona Kustec se v tej vladi lepo počuti (v prejšnji ji je menda bilo hudo). Vse bo lepo uredila, vse bo teklo, kot je treba. Njena naloga kot ministrice je, da se ukvarja s politiko, ker stroka in politika sta zanjo dve povsem različne stvari. In kaj je lepše in udobnejše kot biti v vladi, v kateri se ministri počutijo kot bogovi, ki jih morajo stroka in volilci poslušati, ne pa obratno? No, drugi ministri te vlade se niti ne poskušajo prikazati v lepši luči. Ali je še čudno, da volilci tej vladi ne zaupajo več?

Majda Koren, Ljubljana