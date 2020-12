Konec minulega meseca so v javnem zavodu Šport Ljubljana v sodelovanju s podjetjem Taurus Šport v Športnem parku Kodeljevo uredili novi otok športa. V prihodnje jih bo sledilo še pet. Nove otoke športa bodo tako uredili še pri Ekonomski fakulteti, na stadionu na Poljanah, v Športnem parku Ljubljana - ŽAK, v ulici Staneta Čufarja v bežigrajski soseski BS 7 ter v Tesovnikovi ulici na Ježici. Kot je v imenu Športa Ljubljana pojasnila Kaja Čurin, so lokacije za nove otoke športa izbrali v sodelovanju z oddelkom za šport in na podlagi pobud meščanov, četrtnih skupnosti ter ocene potreb po tovrstnih napravah na območju ljubljanske mestne občine.

Investicija bo stala slabih 150.000 evrov, zadnji otok športa pa naj bi dokončno uredili predvidoma 15. decembra. Ob tem so v javnem zavodu še pojasnili, da bo vseh šest novih rekreacijskih točk opremljenih s pretežno enakimi orodji. Večino novih otokov športa bodo tako sestavljale vadbena kletka, dvovišinska bradlja, ravna in rimska klop ter informacijska tabla s klopjo za počitek.

Dodatnih 73.000 evrov bodo v Športu Ljubljana namenili še za postavitev novih miz za namizni tenis. Do konca letošnjega leta jih nameravajo postaviti devetnajst, točne lokacije pa morajo še dokončno uskladiti. »Točne lokacije bodo znane kmalu, saj smo jih morali zaradi pogojev namestitve nekoliko prerazporediti,« je pojasnila Kaja Čurin.