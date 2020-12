Za najboljšega igralca kandidirajo Portugalec Cristiano Ronaldo (Juventus), Poljak Robert Lewandowski (Bayern) in Argentinec Lionel Messi (Barcelona).

Med kandidatkami za igralko leta so Angležinja Lucy Bronze (Olympique Lyonnais/Manchester City), Danka Pernille Harder (Wolfsburg/Chelsea) in Francozinja Wendie Renard (Olympique Lyonnais). Za najboljšo vratarko kandidirajo Francozinja Sarah Bouhaddi (Olympique Lyonnais), Čilenka Christiane Endler (Paris Saint-Germain) in Američanka Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Za trenerja leta v ženskem nogometu so kandidati Angležinja Emma Hayes (Chelsea), Francoz Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyonnais) in Nizozemka Sarina Wiegman, selektorka Nizozemske.

Za trenerja leta moških ekip pa so kandidati Argentinec Marcelo Bielsa (Leeds United), Nemec Hans-Dieter Flick (Bayern) in njegov rojak Jürgen Klopp (Liverpool).

Fifa bo nagrade podelila 17. decembra na spletnem dogodku v Zürichu.