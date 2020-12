Ko je pravosodni minister Teksasa Ken Paxton pred dnevi vložil tožbo na vrhovnem sodišču ZDA z zahtevo za razveljavitev volilnih izidov v Wisconsinu, Pensilvaniji, Georgii in Michiganu, so politično neodvisni pravni strokovnjaki skupaj z demokrati ocenili, da gre za še eno politično predstavo, ki nima možnosti za uspeh.

Paxton v bistvu trdi, da so volivci omenjenih štirih držav oškodovali volivce Teksasa s tem, da so večino glasov oddali demokratu Joeju Bidnu, ter zahteva od vrhovnega sodišča, naj izide ne le razveljavi, ampak pripiše zmago Donaldu Trumpu na podlagi neobstoječih dokazov o velikih volilnih prevarah. Vrhovno sodišče je doslej že zavrnilo podobno tožbo Trumpovih podpornikov v Pensilvaniji.

Izvedba predsedniških volitev je v ZDA stvar zveznih držav ter njihovih zakonov in vrhovno sodišče ZDA proti temu ne bo ukrepalo, če zakoni niso očitno v nasprotju z ustavo. Tožbi Teksasa se je pridružilo še 17 drugih pravosodnih ministrov republikanskih držav, kot so Južna Karolina, Florida, Tennessee, Južna Dakota in celo Arizona, v kateri je prav tako zmagal Joe Biden.

Trumpova pravniška ekipa pod vodstvom Rudyja Giulianija je doslej izgubila že več kot 50 tožb na državnih in zveznih sodiščih, kjer so brez dokazov trdili, da je Biden zmagal zaradi prevare z glasovnicami po pošti, pa tudi raznih drugih prevar. Ker dokazov niso predstavili, sodišča niso imela druge izbire, kot da tožbe zavrnejo kot neutemeljene.

Razlog za nadaljevanje tožb je po mnenju analitikov v tem, da Trump noče priznati poraza, republikanci pa se bojijo, da jim bo speljal volilno bazo, ki se je zadnja štiri leta iz republikanske prelevila v Trumpovo. Poleg tega je Trump po volitvah od podpornikov zbral že več kot 200 milijonov dolarjev, ki jih lahko porabi zase.

»Vse to je verjetno res, vendar gre tudi za izjemno kampanjo proti ameriški demokraciji, ki je zajela večino republikanskih držav, večino republikanskih članov zveznega kongresa in vsebuje številne grožnje z nasiljem,« poroča New York Times. Razlog je njihovo prepričanje, da jim bo kljubovanje Trumpu odneslo volivce in zaradi tega podžigajo javnost, poroča časnik in navaja primere.

V Michiganu oboroženi Trumpovi podporniki oblegajo hišo demokratske državne sekretarke Jocelyn Benson, v Phoenixu so oboroženci protestirali pred poslopjem, kjer so se šteli glasovi, na Twitterju se objavljajo fotografije hiš volilnih uradnikov in omembe njihovih otrok, v Vermontu volilnim uradnikom grozijo s strelskimi vodi, volilni uradnik v Philadelphii prejema antisemitske grožnje, volilni uradnik Georgie je moral v ilegalo s policijsko zaščito, grožnje s smrtjo dobiva tudi republikanski državni sekretar Georgie in tako naprej.

Dolgoletni demokratski politični strateg James Carville ocenjuje, da je to, kar sedaj delajo republikanci za Trumpa, enako političnemu samomoru z granato.