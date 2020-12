Ampak kot Slovenca me je takoj »napadel«, da bi mi z ganljivimi besedami povedal, kako je v tej palači še vedno živ spomin na njegovega predhodnika Janeza Stanovnika. »Veste, moji sodelavci, ki so še delali z njim, me vsako leto opremijo z majhnimi darilci, ko se grem redno poklonit velikemu kolegu Stanovniku. To je bila enkratna osebnost na tem položaju…« Nasledniki na političnih položajih le redko lepo govorijo o svojih predhodnikih. Ampak Yves Bertholet me je prosil, naj Janezu Stanovniku prenesem najboljše želje iz Palače narodov. V vednost tistim majhnim karakterjem, ki niso sposobni, da bi se skupaj ponašali z velikim človekom lastnega naroda, četudi morda ni bil njihovih političnih nazorov.

Janez Stanovnik je bil preprosto velik človek in prav tako velik Slovenec.

ANTON RUPNIK, Ljubljana