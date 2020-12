Leva invazija

Še pomnite, tovariši, kako se začne leta 1848 spisana srhljivka dveh tolovajev, Marxa in Engelsa, Komunistični manifest? »Pošast komunizma se plazi po Evropi!« A komunizem se nič več ne plazi. Podi se kot čreda podivjanih bikov. In ne samo po Evropi. Celo predzadnjo demokratično trdnjavo (zadnja je Madžarska), bratske nam ZDA, je zahrbtno in krvoločno napadla komunistična pošast in si jo podjarmila. Pogumno se ji je v bran postavil naš zet – Donald. A ni zaleglo.