Žal mi je, da sem to obljubo prekršil, ko sem, ne glede na pomisleke, pogledal oddajo, ki jo je 9. novembra predvajala RTV Slovenija – Intervju z raziskovalcem arhivov Igorjem Omerzo, v kateri je bil govor o življenju in delu Janeza Stanovnika. Tudi tokrat Možina »ni razočaral«. Držal se je svojega preizkušenega načina prikrojevanja zgodovine z blatenjem partizanskega boja in poveličevanjem domobranstva. V duetu z raziskovalcem udbovskih arhivov Omerzo je sfabriciral oddajo po katoliških in revanšističnih notah. Janeza Stanovnika, izjemnega človeka, ki se je častno zapisal v zgodovino slovenskega naroda, je prikazal kot dvojnega izdajalca in nasprotnika osamosvojitve Slovenije ter še marsikaj drugega, kar nikakor ne drži. Prepričan sem, da se je ob gledanju in poslušanju neresnic ter potvarjanju zgodovinskih dejstev tako kot jaz zgražala večina gledalcev.

Nenehno spodbujanje delitve Slovencev na rdeče in bele predvsem s strani dveh političnih strank, njunih privržencev in cerkvene vrhuške ima le en namen: držati v šahu tisti del volilnega telesa, ki jim je pripravljen verjeti ne glede na to, ali govorijo resnico ali ne. To je tisti del, ki je še vedno obremenjen z nepotešenim kompleksom krivde, zaradi dejanj, ki so jih med drugo svetovno vojno predniki tega dela prebivalstva izvedli proti slovenskim sonarodnjakom. Kompleksom krivde, ker so se pridružili okupatorju in izdajali in morili tiste, ki so se borili za svobodo in za ohranitev slovenskega naroda. Nenehno blatenje NOB in poveličevanje narodnih izdajalcev (na primer rehabilitacija izdajalca generala Rupnika), kot tudi neprestani poskusi spreminjanja zgodovine enega izmed najbolj hrabrih in slavnih obdobij zgodovine slovenskega naroda, so le sredstvo za dosego prej navedenega namena. S spreminjanjem zgodovinskih dejstev si želijo vodilni dveh omenjenih strank in cerkve oprati slabo vest ter domobranstvo in preostalo domače kvizlinštvo prikazati kot žrtev komunistov in borcev NOB.

Zakaj so potomci narodnih izdajalcev in tistih, ki so kolaborirali z okupatorjem, po nepotrebnem podedovali slabo vest za dejanja, ki so jih storili njihovi predniki? Za dejanja, za katera niso prav nič krivi. Da ta krivda v njih živi še danes, nenehno skrbita desnica in cerkev z razpihovanjem ter širjenjem mržnje do partizanov in vseh, ki so se v času druge svetovne vojne borili proti tujim zavojevalcem. Žal na ta način desnici in cerkvi še danes uspeva izprijeno manipulirati z njihovo vestjo; ne dopuščata jim življenja brez mržnje do drugače mislečih. To ohranjanje mržnje še po toliko letih zastruplja naš vsakdan in nas tudi sili v nepotrebno spopadanje glede preteklosti, namesto da bi vse sile usmerili v sedanjost in prihodnost.

Zato pozdravljam ogorčena protesta profesorja dr. Ljuba Bavcona in predsednika ZZB NOB Slovenije Marijana Križmana. Menim, da bi morali enako storiti tudi mnogi drugi, ki so bili razočarani nad dejstvom, da do take oddaje na naši nacionalni televiziji sploh lahko pride.

Še sporočilo RTV Slovenija in uredniku oddaje: če pojem uravnoteženo novinarstvo sploh kaj pomeni, ne more sloneti na lažeh, prikrojevanju dejstev in potvarjanju zgodovine. Objektivno novinarstvo mora temeljiti na preverjenih dejstvih in ugotovitvah, ki služijo za kritično presojanje dogajanj v družbi in še posebej dejanj oblastnikov, političnih dejavnikov in strank, institucij, pa tudi tako imenovanih pripadnikov desne in leve provenience. To oddaja z Možino in Omerzo vsekakor ni bila. Ravno nasprotno: služila je trenutnim političnim potrebam vladajoče strukture.

MIHA VRHUNEC, Ljubljana