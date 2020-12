Pandemija, ki se nikoli ne bi smela zgoditi – in kako preprečiti naslednjo: Kaj so nekateri naredili bolje

Konec februarja je kitajski odziv na epidemijo proučevala mednarodna skupina pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Poročali so, da je Kitajska uspešno preobrnila vztrajno rastočo krivuljo okužb in v vseh pokrajinah zunaj Hubeija ustavila širjenje virusa – večina prenosov se je zgodila med družinskimi člani. Po vseh merilih je bil to izjemen dosežek.