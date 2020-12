Na poti v katastrofo: Srečno 2021, Slovenija

Kmalu bodo prišli dnevi, ko si bomo drug drugemu želeli srečno leto 2021. Včasih smo pri tem običajno pomislili na nekaj osebnega: zdravje, denar, službo, ljubezen. Letos pa bo želja morala biti bolj jeklena, trpka in vsečloveška. Če se ne bo uresničila, bo kataklizma. Leto 2021 bo namreč leto otepanja z drugim in verjetno tudi tretjim valom napadov covida-19 ter negotovostmi cepljenja, kakršnega človeštvo še ni izkusilo, in leto spoznavanja z gospodarsko krizo, ki se nam je zgodila letos, a jo bomo okusili šele v letu 2021.