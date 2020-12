Pravno huliganstvo

Odločitev ustavnega sodišča (US), da nekaj novembrskih sklepov vlade nikoli ni začelo veljati, je povzročila veliko razburjenja. Pa tudi vsakovrstnih reakcij politike, javnosti, strokovnjakov in laikov. Politiki so se večinoma osredotočili na tisti del, ki govori o obveznosti javne objave predpisov na z ustavo in zakoni določen način. Opozicija očita vladi pravni amaterizem, češ da ne obvlada niti osnov zakonitega delovanja.